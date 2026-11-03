O Sporting venceu o Shakhtar por 1 a 0 na tarde desta terça-feira, 03, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões de 2026/27. O confronto, disputado no Stamford Bridge, em Londres, foi decidido com um gol de Issa Doumbia na etapa final. Com o resultado, o time visitante chega a nove pontos na tabela de classificação do torneio, no ritmo dos primeiros colocados.

O jogo apresentou números equilibrados entre as equipes. O Shakhtar, comandado pelo técnico Arda Turan em um esquema 4-1-4-1, terminou a partida com 55% de posse de bola e 14 finalizações, sendo quatro no alvo. Já o Sporting, sob o comando de Rui Borges no 3-4-1-2, finalizou 11 vezes, com três chutes na direção do gol. O placar foi movimentado apenas no segundo tempo. Aos 14 minutos, Issa Doumbia marcou o único gol da partida, garantindo a vitória para o Sporting.

Após o gol, os dois treinadores promoveram alterações em suas equipes. Pelo lado do Shakhtar, Isaque, Newerton, Lassina Traoré e Lucas Ferreira entraram no decorrer da etapa final. No Sporting, Rodrigo Zalazar, Iván Fresneda, Salvador Blopa e João Simões foram acionados. A partida teve 27 faltas no total, sendo 18 cometidas pelo Sporting e nove pelo Shakhtar.

Com a vitória, o Sporting passa a somar nove pontos em quatro partidas na Champions League. O Shakhtar permanece com quatro pontos em quatro jogos.

O Sporting volta a campo no sábado, 07, contra o Moreirense, pelo Campeonato Português. O Shakhtar Donetsk recebe o Dínamo de Kiev um dia depois, pelo Campeonato Ucraniano.