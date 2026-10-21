O Sporting conheceu sua primeira derrota nesta edição da Champions League.
Na tarde desta quarta-feira, 21, jogando no estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipe portuguesa foi superada pelo Lask por 3 a 2, em partida válida pela terceira rodada da fase de pontos corridos.
Apesar de ter maior posse de bola, os donos da casa sofreram com a eficiência dos visitantes, que construíram a virada e garantiram o triunfo.
Início animado e resposta rápida
O confronto começou favorável ao time comandado por Rui Borges, que entrou em campo no esquema 4-3-3. Logo aos cinco minutos, Luis Suárez converteu cobrança de pênalti e abriu o placar para o Sporting.
No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 15 minutos, Kasper Jorgensen serviu Christoph Lang, que balançou as redes e deixou tudo igual para o Lask.
O primeiro tempo seguiu com os portugueses retendo mais a bola (terminaram o jogo com 62% de posse), mas esbarrando na forte marcação austríaca, que cometeu 22 faltas ao longo dos 90 minutos e recebeu cinco cartões amarelos no total.
Eficiência austríaca define o placar
Na volta do intervalo, o Lask precisou fazer uma alteração logo aos sete minutos, com a entrada do goleiro Tobias Schützenauer na vaga do titular Lukas Jungwirth.
Mesmo com a mudança, os visitantes foram letais no ataque, acertando sete finalizações no gol durante a partida contra apenas quatro do Sporting. Aos 18 minutos, Robert Ljubicic deu assistência para Sasa Kalajdzic virar a partida. P
ouco depois, aos 23, o técnico Kühbauer viu sua substituição surtir efeito imediato: Samuel Adeniran, que havia entrado três minutos antes, deu o passe para Krystof Danek ampliar a vantagem para 3 a 1.
O Sporting, que finalizou 15 vezes no total contra 11 do adversário, ainda descontou aos 44 minutos, novamente com Luis Suárez, mas não evitou o revés. O goleiro Kaique, do Sporting, encerrou a partida com quatro defesas, enquanto os arqueiros do Lask somaram duas.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Sporting, que iniciou a rodada na oitava posição, permanece com seis pontos em três jogos, registrando agora duas vitórias e uma derrota na competição europeia. Já o Lask, contando este confronto, alcança sua segunda vitória em cinco partidas disputadas no torneio.
O Sporting volta a campo no próximo domingo, 25, quando recebe o Académico Viseu pelo Campeonato Português. O Lask, por sua vez, terá pela frente o Slovan Bratislava em 3 de novembro, atuando em casa, novamente pela Liga dos Campeões.