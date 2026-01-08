Em novo levantamento, o Observatório do Futebol (CIES) publicou que o futebol brasileiro tem um novo protagonista no topo das avaliações financeiras. Divulgado nesta quinta-feira (8), o estudo aponta que o atacante Estêvão, do Chelsea, tornou-se o jogador do país mais valioso do mundo.

Avaliado em 118,9 milhões de euros (R$ 749 milhões pela cotação atual), o jovem de 18 anos ocupa a 16ª posição no ranking geral das 100 maiores estrelas do planeta.

O salto no valor de mercado reflete o impacto imediato de Estêvão na Europa desde sua chegada a Stamford Bridge, desbancando nomes consolidados como Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid.

Vini Jr. por anos foi o principal expoente do país na lista, viu seu valor ser estimado em 90,3 milhões de euros (R$ R$ 568,8 milhões), ocupando agora a 38ª posição global, atrás ainda de outros brasileiros, como os atacantes João Pedro, do Chelsea, e Savinho, do Manchester City, 24º e 34º do ranking, respectivamente, avaliados em 100,5 milhões de euros (R$ 633,4 milhões) e 91,5 milhões de euros (R$ 576,4 milhões)

A queda de Vinicius é atribuída por especialistas à proximidade do fim de seu contrato e a critérios de idade e potencial de revenda que regem a metodologia do CIES.

Outro destaque brasileiro de 2026 é Vitor Roque. Atualmente no Palmeiras, o atacante foi apontado pelo estudo como o jogador mais valioso do mundo fora das cinco principais ligas da Europa. Com valor de 85,2 milhões de euros, o camisa 9 supera o preço de sua própria venda anterior.

No topo da pirâmide mundial, o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, permanece inalcançável. Aos 18 anos, ele é avaliado em 343,1 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões). O pódio global conta ainda com Erling Haaland (255,1 milhões) e Kylian Mbappé (201,3 milhões).