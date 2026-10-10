O Chelsea não tomou conhecimento do Bournemouth e aplicou uma goleada por 5 a 1 na manhã deste sábado, em Stamford Bridge, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Com uma postura letal no ataque, a equipe comandada por Xabi Alonso precisou de poucas finalizações para construir o placar, superando o maior volume de posse de bola dos visitantes. Jordan Henderson e João Pedro, com dois gols cada, foram os grandes destaques da partida.

Com o resultado, o Chelsea chega a 10 pontos e assume a 5ª colocação no Campeonato Inglês. Os Blues estão na briga pelo G4 e estão empatados em pontos com o Brendtford. Já o Bournemouth, que amarga uma sequência sem vitórias nas últimas cinco partidas, segue com três pontos e ocupa o 17º lugar na classificação.

O Chelsea volta a campo no próximo sábado, 17, contra o Everton, pelo Campeonato Inglês. O Bournemouth terá um compromisso pela Europa League na quinta-feira, 15, quando enfrenta o Sturm Graz, da Áustria.

Início frenético e eficiência do Chelsea

O Chelsea precisou de apenas dois minutos para abrir o placar com Jordan Henderson, após assistência de Cole Palmer, com um belo chute de fora da área. A resposta do Bournemouth parecia imediata, mas a equipe visitante teve um gol anulado logo no minuto seguinte. Sem perder tempo, os donos da casa aproveitaram o momento e, ainda aos três minutos, ampliaram a vantagem com Morgan Rogers, que recebeu passe do próprio Henderson.

Os números da partida refletem a precisão do Chelsea: mesmo terminando o jogo com apenas 39% de posse de bola, o time acertou seis finalizações no alvo durante os 90 minutos, convertendo cinco delas em gol. O goleiro Dibu Martínez terminou a partida com três defesas, enquanto Petrović, do Bournemouth, fez apenas uma.

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Goleada consolidada na etapa final

Na volta do intervalo, a dinâmica de eficiência se manteve. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, João Pedro marcou o terceiro do Chelsea, com assistência de Pedro Neto. O Bournemouth conseguiu descontar aos seis minutos, com o brasileiro Evanilson, mas a reação parou por aí.

Aos 22 minutos, João Pedro voltou a balançar as redes, desta vez servido por Pep Chavarria. Pouco depois, aos 25, Henderson anotou o seu segundo gol no jogo em boa cobrança de falta e fechou a conta em 5 a 1.

O atacante Estêvão teve mais um jogo com pouca minutagem. O técnico Xabi Alonso colocou o brasileiro em campo aos 39 minutos da segunda etapa, quando a partida já estava 5 a 1 para o Chelsea. Até aqui, o ponta soma 154 minutos em campo em sete jogos.