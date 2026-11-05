O técnico Liam Rosenior quebrou o silêncio sobre a sua breve passagem de quatro meses pelo Chelsea, entre janeiro e abril de 2026. Em entrevista à revista So Foot, o atual comandante do Paris FC declarou que seu desligamento do clube londrino não esteve ligado ao rendimento esportivo da equipe.

“Não quero entrar em detalhes agora; falarei sobre isso um dia, quando for o momento certo. Mas em um país onde a tolerância é um valor importante, o que aconteceu lá não tem nada a ver com futebol”, afirmou.

O treinador destacou a intensidade do período em que comandou a equipe inglesa, avaliando o período de forma mista. “Foi a melhor experiência da minha vida, e a mais difícil também. Foi fantástico, apesar de ter durado apenas quatro meses”, disse o treinador inglês.

Contratado após passagem pelo Strasbourg para substituir Enzo Maresca, o treinador esteve à frente dos Blues em 23 partidas antes de sua demissão, momento em que o clube ocupava a sétima colocação na Premier League.

Além das tensões nos bastidores, Rosenior criticou o tratamento recebido de torcedores e analistas nas redes sociais britânicas, apontando que passou a ser alvo de deboches por aspectos alheios à sua função tática.

“As roupas que eu vestia viraram piada, a maneira como eu falava também. Eu não sou uma piada!”, desabafou o técnico à revista So Foot.

Rosenior ressaltou que pretende detalhar sua passagem pelo futebol inglês futuramente, mantendo agora o foco no trabalho à frente do Paris FC.