O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, descartou a possibilidade de negociar o atacante Estêvão por empréstimo. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 30, o treinador assegurou a permanência do brasileiro de 19 anos e reforçou que o atleta terá oportunidades com a camisa dos Blues.
Estêvão esteve em campo durante apenas 172 minutos nesta temporada e não saiu do banco de reservas contra o Liverpool pela Copa da Liga na última quarta-feira, apesar de desfalques no setor ofensivo.
Questionado sobre uma possível saída temporária na janela de transferências de janeiro, o comandante espanhol foi enfático. “Não há conversas sobre isso”, afirmou Alonso. “Com certeza vai jogar. A temporada é longa e haverá momentos para todos”.
O elenco londrino volta a campo neste sábado, 31, para enfrentar o Manchester United, pela Premier League.