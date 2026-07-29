A nova bola da vez do mercado de transferências europeu é Kerim Alajbegovic, jóia bósnia do Bayer Leverkusen. O atacante de 18 anos vem sendo disputado por Chelsea e Juventus, que surgem como as favoritas para contratarem o jogador.

Antes da Copa do Mundo 2026, a PLACAR incluiu a promessa bósnia em uma matéria que indicava cinco jovens pouco conhecidos para ficar de olho no Mundial. O atacante se tornou um dos “queridinhos” dos torcedores do país, na campanha que eliminou a Itália e devolveu o país dos balcãs ao torneio.

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Em abril, o jornalista bósnio Ognjen Dujković, da BHRT, falou à PLACAR sobre o talento do jovem: “Kerim Alajbegović (18 anos) se comporta como se fosse o jogador mais experiente em campo, não tem medo nenhum e o Bayer Leverkusen já o comprou de volta do RB Salzburg, e tenho certeza de que, se quiserem vendê-lo, ganharão muito dinheiro”.

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A previsão de Dujković parece que vai se concretizar e o Bayer Leverkusen deve ganhar uma bolada com a venda de Alajbegović. Conheça a história da nova promessa bósnia:

Carreira Alajbegovic

Nascido em 2007 na Alemanha, Kerim Alajbegovic foi formado nas categorias de base do Bayer Leverkusen. Sem espaço no time principal, o jovem foi vendido ao RB Salzburg, da Áustria, e após apenas oito meses foi recomprado pelo clube alemão.

Foram 17 participações em gol em 40 jogos pela equipe austríaca, que o levaram a seleção principal bósnia. Na repescagem europeia para a Copa do Mundo 2026, o atacante deu uma assistência nas semifinais, para dar a vitória contra o País de Gales. Na última partida, contra a Itália, foi dos pés do jovem que saiu o pênalti que deixou a tetracampeã Itália fora de seu terceiro Mundial consecutivo.

Titular aos 18 anos em uma Copa, Alajbegovic colocou a Bósnia na frente contra o Catar, após driblar dois jogadores e acertar um chutaço de fora da área no ângulo. A vitória por 3 a 1 classificou a equipe europeia para os 16 avos de final, quando foram eliminados pelos Estados Unidos.

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