A Copa do Mundo 2026 promete ser um torneio lotado de jovens estrelas, como Lamine Yamal (Espanha), Desiré Doué (França), Endrick (Brasil) ou Nico Paz (Argentina). São vários nomes que, com pouca idade, já demonstraram muito futebol.

Também é nos mundiais que muitos garotos, que até então eram pouco conhecidos, se destacam e chamam a atenção dos principais clubes do mundo, como James Roríguez em 2014, ou Enzo Fernández, em 2022. Tentando fugir das obviedades, como Rayan Cherki ou Kenan Yildiz, a PLACAR listou cinco nomes pouco conhecidos do público para ficar de olho no Mundial.

Yan Diomande (Costa do Marfim)

Ponta de extrema habilidade e velocidade, Yan Diomande é um dos jogadores com as melhores estatísticas de drible do futebol europeu. O jovem de 19 anos atua aberto, com o pé invertido, pela esquerda do ataque do RB Leipzig e é um rabisqueiro nato. Na atual temporada foram 12 gols e nove assistências. Mesmo com a pouca idade, o atacante já é avaliado em 90 milhões de euros, segundo o Transfermakt.

Mesmo antes do Mundial, o jovem já interessa a gigantes da Inglaterra e da França. Os rumores recentes do mercado europeu apontam Diomande como o favorito para substituir a saída de Mohamed Salah, no Liverpool. O costa-marfinense também vem sendo especulado como o nome preferido do PSG, caso Bradley Barcola deixe o clube na próxima janela.

Luka Vuskovic (Croácia)

Mesmo reserva na seleção, Luka Vuskovic, de 19 anos, é um dos zagueiros mais promissores do futebol atual. Comprado pelo Tottenham em 2025, o defensor destro foi emprestado para ganhar experiência no Hamburgo, da Alemanha. Na última temporada, o jogador de 1,93m foi o segundo atleta com mais duelos aéreos vencidos na Bundesliga.

De volta a Inglaterra, na próxima temporada, o Tottenham deve sofrer para segurar o jovem avaliado em 60 milhões de euros. Segundo a Sky Sports, Hansi Flick, treinador do Barcelona, já declarou ser fã do zagueiro. Não seria surpresa o jovem assumir a titularidade da seleção croata, principalmente com os indícios de que o treinador Dalic deve utilizar três zagueiros na Copa.

Ayyoub Bouaddi (Marrocos)

Nascido na França, Bouaddi, de 18 anos, foi alvo de disputa entre federações e decidiu defender a seleção de seus pais, Marrocos. Desde os 13 anos no Lille, o meio-campista é considerado a principal revelação do clube desde Eden Hazard. Aos 17, o jogador chamou a atenção do mundo ao dominar uma partida contra o Real Madrid, pela Champions League.

Quanto aos interessados no futebol do jovem, avaliado em 50 milhões de euros, a lista é longa: Real Madrid, PSG, Manchester United, Liverpool e Arsenal. Todos esses clubes querem contar com Bouaddi para comandar o meio-campo no futuro.

Gilberto Mora (México)

Aos 17 anos, Gilberto Mora é o único jogador menor de idade a disputar o Mundial 2026 e é o expoente de talento da seleção mexicana. Jogador do Tijuana, o meio-campista foi um dos grandes destaques da Copa do Mundo sub-20 em 2025 e deve ser titular de seu país.

Com boa condução refinada de bola, precisão nos passes e muita qualidade para jogar em espaço reduzido, a joia mexicana também se destaca por sua personalidade e maturidade. O meio-campista que vai disputar o Mundial mais novo do que Pelé, em 58, não deve ficar no futebol de seu país por muito mais tempo.

Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovinia)

Ponta-esquerda da Bósnia e Herzegovinia, Alajbegovic é um “queridinhos” dos torcedores do país por qualidade e coragem ao enfrentar jogadores mais experientes. Destaque das categorias de base do Bayer Leverkusen, o jogador de 18 anos foi vendido para o RB Salzburg, da Áustria, e após oito meses, foi recomprado pela equipe alemã.

As 17 participações para gol em sua primeira temporada como profissional colocaram o bósnio como um dos principais nomes do futuro de seu país. Mesmo sem ainda ter atuado em uma das top-5 ligas, a joia ambidestra já desperta o interesse de outros grandes europeus.