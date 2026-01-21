A Rua Javari é o que os mais apaixonados por futebol chamam de “estádio raiz”. O placar manual, as arquibancadas de concreto e os torcedores no alambrado dão o charme para o estádio do Juventus, da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Uma novidade para este, no entanto, chama a atenção. O gramado do estádio foi trocado para o piso sintético e, como não poderia deixar de ser, dividiu opiniões. Em outubro do ano passado, a diretoria assinou o projeto para a constituição da SAF do Moleque Travesso.

O Juventus caiu na segunda fase da Copinha, no clássico paulistano contra o Nacional. A equipe da Mooca foi campeã do principal torneio de base do país em 1985 e ficou com o vice em 1989, 1990 e 2000.