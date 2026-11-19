A Juventus estuda a contratação por empréstimo do meio-campista Pierre-Emile Hojbjerg, atualmente no Olympique de Marseille, para a janela de transferências de janeiro. O clube de Turim busca alternativas imediatas para recompor o setor após sofrer com desfalques ao longo da temporada. A informação é do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

De acordo com a apuração, a diretoria bianconera avalia apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra em valor estimado em 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões). A concretização da investida, contudo, depende do planejamento financeiro e técnico da equipe francesa, que precisaria buscar peças de reposição no mercado antes de autorizar a saída do volante de 31 anos.

Situação de Weston McKennie no elenco

Paralelamente às tratativas no meio-campo, a equipe italiana administra especulações sobre o destino de Weston McKennie. O jogador norte-americano tem sido alvo de sondagens atribuídas a clubes ingleses, como o Manchester United.

Apesar do interesse internacional no atleta, McKennie mantém seu compromisso com as atividades em Turim enquanto a comissão técnica e a diretoria analisam a viabilidade das propostas recebidas antes da reabertura oficial do mercado.