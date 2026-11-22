O Allianz Stadium, em Turim, foi palco de uma vitória contundente da Juventus na manhã deste domingo, 22. Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus goleou o Venezia por 4 a 0. Após um primeiro tempo sem alterações no placar, a equipe comandada pelo técnico Spalletti construiu a goleada em um intervalo de apenas 18 minutos na etapa final, garantindo mais três pontos na competição.

Eficiência no segundo tempo e brilho de substituto

A posse de bola de 58% da Juventus no jogo se traduziu em gols apenas após o intervalo, impulsionada pelas substituições feitas aos 45 minutos do primeiro tempo. A entrada de Nick Woltemade no lugar de Kerim Alajbegovic mudou o rumo da partida. Aos 53 minutos, Woltemade abriu o placar. Seis minutos depois, aos 59, o próprio Woltemade deu a assistência para Teun Koopmeiners ampliar.

Apesar de o Venezia ter finalizado mais vezes ao longo do jogo, 13 contra 12 da Juve, a precisão definiu o confronto. A Juventus acertou o alvo oito vezes, enquanto os visitantes exigiram apenas uma defesa do goleiro Vicario. Aos 65 minutos, Juan Cabal marcou o terceiro gol dos mandantes, com assistência de Edon Zhegrova. Aos 71, Randal Kolo Muani converteu cobrança de pênalti, fechando o placar em 4 a 0 e obrigando o goleiro Stanković a terminar a partida com quatro defesas registradas. O jogo transcorreu de forma limpa, sem que nenhum cartão fosse aplicado para ambas as equipes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Juventus chega a 21 pontos e ocupa a 6ª colocação no Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe de Turim soma três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pela liga. Já o Venezia, que estaciona nos seis pontos, amarga a 19ª posição. O time visitante acumula quatro derrotas e apenas uma vitória no mesmo recorte de cinco partidas recentes na competição.

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As equipes agora voltam suas atenções para os próximos desafios. A Juventus entra em campo na quinta-feira, 26, contra o Omonia Nicosia, pela Europa League, e depois visita o Como no domingo, 29, pelo Italiano. O Venezia buscará a recuperação na sexta-feira, 27, quando recebe o Bologna, também pelo campeonato nacional.