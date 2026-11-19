O Liverpool colocou o atacante português Gustavo Varela, de 21 anos, em seu radar de contratações. Destaque do Monza no futebol italiano, o jovem jogador é avaliado pela equipe em cerca de 40 milhões de euros (cerca de R$ 259 milhões). A informação é do jornal Corriere dello Sport.

De acordo com a apuração, olheiros do clube inglês têm acompanhado com frequência as atuações do atleta na Serie A. Contudo, a equipe de Anfield enfrenta concorrência de peso: a Juventus e o Napoli avaliam a contratação do atacante.

Além destas equipes, outros concorrentes da Premier League mantêm observação próxima antes da reabertura do mercado de transferências.

Fase artilheira de Varela

O jogador português ganhou evidência no continente após consolidar papel de liderança ofensiva no Campeonato Italiano. Neste momento, Varela soma nove gols e é o artilheiro do torneio nacional. A produção ofensiva destacada chamou a atenção de potências europeias, sustentando o interesse de compra mesmo com a campanha modesta de sua equipe na tabela de classificação.