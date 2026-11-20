O Liverpool colocou o atacante Gustavo Varela, do Monza, sob monitoramento para a próxima janela de transferências. Segundo o jornal italiano Il Corriere dello Sport, olheiros do clube inglês acompanham de perto o atleta português, que tem valor de mercado na casa de 35 milhões de euros

A equipe inglesa não está sozinha na disputa pelo jovem centroavante de 21 anos. A Juventus mantém conversas frequentes para avaliar a contratação, enquanto o Tottenham realizou consultas para entender as condições de uma possível negociação.

Fase artilheira no Campeonato Italiano

O jogador é o artilheiro do Campeonato Italiano na atual temporada, com nove gols. Em todas as competições, o atleta tem 11 tentos. A regularidade ofensiva colocou o centroavante entre os nomes mais visados da competição e intensificou o assédio das principais ligas europeias.

O Benfica, equipe de formação do atacante, detém uma fatia percentual sobre uma futura revenda e assegurou o direito de igualar propostas oficiais apresentadas ao time italiano.