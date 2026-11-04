O atacante italiano Federico Chiesa pode deixar o Liverpool na janela de transferências de janeiro. Segundo a revista britânica FourFourTwo, o jogador de 28 anos enfrenta dificuldades para ter sequência no futebol inglês e avalia alternativas para o restante da temporada europeia.

Contratado em 2024, Chiesa vem sofrendo com a falta de minutos no time inglês. Diante da baixa minutagem e da intensa disputa no setor ofensivo dos Reds, representantes do atleta e a diretoria analisam uma possível transferência por empréstimo ou em definitivo no mercado de inverno.

De acordo com veículos da imprensa europeia, o retorno à Itália surge como o destino mais provável para o atacante, onde clubes da Série A acompanham de perto sua situação física e contratual.

Situação física e contexto no elenco

A passagem de Chiesa pela Inglaterra tem sido prejudicada por problemas físicos recorrentes e adaptação ao ritmo da Premier League. Com poucas aparições oficiais na temporada, o jogador perdeu espaço nas convocações da seleção italiana, o que reforça o desejo de buscar uma equipe onde possa atuar com regularidade.