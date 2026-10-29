O monitoramento do Liverpool sobre o atacante David Otorbi perdeu força após uma movimentação estratégica da diretoria do Valencia. A diretoria do clube inglês avaliava pagar o valor integral da cláusula rescisória inicial do jogador de 19 anos, estipulada em 30 milhões de euros.

Como o Valencia blindou o atacante até 2031?

Diante das sondagens da Premier League, que também contavam com observação do Newcastle United, a cúpula do Valencia antecipou uma cláusula de extensão contratual antes mesmo do cumprimento integral de metas de minutagem na equipe principal. O vínculo de Otorbi foi prorrogado por mais três temporadas, estendendo-se formalmente até junho de 2031.

O novo termo incluiu reajuste salarial e a elevação da multa de rescisão para 60 milhões de euros (cerca de 50 milhões de libras). A alteração financeira garantiu controle total aos espanhóis sobre qualquer tratativa, neutralizando a possibilidade de uma transferência facilitada por cifras inferiores ao atual patamar de avaliação interna do clube.

Por que o Liverpool decidiu congelar a investida?

Além da alteração contratual que dobrou a rescisão, o quadro clínico recente do atleta influenciou na decisão dos ingleses. Otorbi precisou deixar o gramado de maca durante partida contra o Villarreal por LaLiga devido a uma lesão muscular, o que freou seu ritmo de atuações na temporada.

Com a elevação da multa rescisória e o tempo necessário para plena recuperação física, o time comandado por Andoni Iraola optou por não avançar com propostas no mercado de transferências, mantendo a prioridade nas peças já consolidadas no elenco principal.