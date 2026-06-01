O Liverpool intensifica as conversas para nomear Andoni Iraola como seu próximo técnico. As negociações formais com o treinador espanhol, de 43 anos, devem iniciar nesta semana, visando a conclusão antes da Copa do Mundo, em 11 de junho. Iraola é o principal candidato para suceder Arne Slot, que foi demitido do cargo após duas temporadas e o título da Premier League 2024/25.

Desempenho Histórico no Bournemouth

Andoni Iraola deixou o comando do AFC Bournemouth ao término da temporada 2025-26. Sob sua gestão, o Bournemouth alcançou um desempenho inédito na Premier League, terminando em sexto lugar com 57 pontos. Essa colocação garantiu ao clube a primeira classificação para a Europa League de sua história.

A relação de Iraola com o diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, é um fator crucial no interesse do clube. Hughes foi o responsável por levar Iraola ao Bournemouth em 2023, e o apreço pelo trabalho do espanhol é profundo em Anfield. O estilo de jogo de Iraola, conhecido por sua intensidade, agressividade e abordagem ofensiva de alta pressão, é visto como um encaixe ideal para o Liverpool. A diretoria busca um técnico que possa restaurar a intensidade e o estilo de futebol que marcaram a era de sucesso de Jürgen Klopp.

A diretoria do Liverpool busca finalizar a contratação rapidamente para dar ao novo técnico tempo suficiente para planejar a pré-temporada e as estratégias para a campanha de 2026-27. Além de Iraola, o clube também considerou outros nomes para a vaga, como Sebastian Hoeness, do Stuttgart, e Pierre Sage, do Lens. No entanto, Iraola surge como o favorito. A saída do espanhol do Bournemouth sem a necessidade de pagamento de compensação também é um ponto a favor para o clube de Anfield.