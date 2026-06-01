O meio-campista James Milner, detentor do recorde de jogos na Premier League, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda feira, 1º de junho, aos 40 anos de idade. A decisão marca o fim de uma notável carreira de 24 temporadas na liga principal inglesa.

Milner passou os últimos três anos de sua trajetória no Brighton & Hove Albion, onde estabeleceu o novo recorde de jogos na Premier League em fevereiro deste ano. Ele encerra sua passagem pelo futebol com um total de 658 jogos na Premier League.

Trajetória e Clubes de James Milner

Nascido em 1986, Milner iniciou sua carreira profissional em 2002 no Leeds United, seu clube de infância. Na época, tornou-se o artilheiro mais jovem da Premier League, com 16 anos e 356 dias, um feito que o coloca atualmente como o segundo mais jovem na história da competição.

Além de Leeds e Brighton, Milner teve passagens por Newcastle United, Aston Villa, Manchester City e Liverpool FC, com um período de empréstimo ao Swindon Town.

Títulos Conquistados e Seleção Inglesa

Ao longo de sua carreira, Milner acumulou um impressionante currículo de títulos. Com o Manchester City, conquistou dois títulos da Premier League (2011-12 e 2013-14), uma FA Cup e uma League Cup.

No Liverpool, adicionou mais um título da Premier League (2019-20), uma FA Cup, uma League Cup, a Liga dos Campeões da UEFA de 2019, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA.

No cenário internacional, Milner representou a seleção inglesa em 61 ocasiões, participando de duas edições da Eurocopa (2012 e 2016) e duas Copas do Mundo (2010 e 2014). Somando suas atuações por clubes e seleção, ele alcançou um total de 964 jogos.

A Mensagem de Despedida do Jogador

Em uma declaração divulgada nas redes sociais, Milner expressou seus sentimentos sobre a aposentadoria:

“Depois de 24 temporadas na Premier League, parece o momento certo para encerrar minha carreira de jogador. Desde minha estreia pelo Leeds, clube que apoiei desde criança, aos 16 anos e me tornando o artilheiro mais jovem da Premier League, eu nunca poderia ter sonhado com a jornada que tive, até o ponto de não conseguir levantar o pé no ano passado e depois voltar para fazer parte do Brighton se classificando para a Europa pela segunda vez em sua história aos 40 anos”.