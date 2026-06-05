O Tottenham Hotspur anunciou nesta sexta-feira, 5, a contratação do lateral-esquerdo Andrew Robertson, capitão da seleção da Escócia. O jogador chega ao clube londrino como agente livre, após sua saída do Liverpool, cujo contrato é válido até o dia 30 de junho. Com isso, o atleta se tornará jogador do clube londrino oficialmente no dia 1º de julho.

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Trajetória vitoriosa no Liverpool

A saída de Robertson marca o fim de uma era de nove anos no Liverpool, onde o jogador se estabeleceu como um dos melhores laterais de sua geração. Durante sua passagem por Anfield, ele acumulou 378 aparições, marcou 14 gols e contribuiu com 69 assistências. Seu período no clube foi repleto de sucesso, com a conquista de duas Premier Leagues, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da UEFA, uma FA Cup, duas Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.

Expectativas e tentativas anteriores dos Spurs

Aos 32 anos, Robertson é visto como um reforço experiente para o Tottenham. O técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, elogiou o jogador, destacando suas qualidades dentro e fora de campo.

“Andy é alguém que admiro há muitos anos e ele trará qualidades técnicas excepcionais, experiência, liderança e mentalidade para nossa equipe. Ele é um vencedor comprovado no mais alto nível ao longo de um longo período e é alguém que pode ser um jogador importante para nós, tanto dentro quanto fora de campo”, disse De Zerbi.

Esta não é a primeira vez que o Tottenham tenta a contratação do escocês. O clube londrino já havia feito uma investida em janeiro de 2026, mas o Liverpool bloqueou a transferência na ocasião por não conseguir repatriar Kostas Tsimikas, que estava atuando por empréstimo na Roma.

Detalhes da transferência e contexto

Em sua primeira mensagem aos torcedores do Tottenham, Robertson expressou sua ansiedade para jogar pelo clube e atuar no estádio: “Eu mal posso esperar para jogar por vocês, conhecê-los e jogar no estádio pela primeira vez com apoio de vocês. Estou ansioso pela próxima temporada.”

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A transferência, que não envolveu custos para o Tottenham, ocorre em um momento em que o valor de mercado de Andy Robertson é estimado em 7 milhões de euros (cerca de R$ 41,6 milhões). A chegada do lateral-esquerdo é a primeira grande contratação do Tottenham na janela de transferências de verão, após uma temporada em que o clube terminou em 17º lugar na Premier League, evitando o rebaixamento.