O lendário ex-técnico da seleção inglesa e de clubes como Manchester City e Newcastle, Kevin Keegan, de 75 anos, anunciou publicamente nesta segunda-feira, 1, que foi diagnosticado com câncer em estágio quatro. A revelação ocorreu neste final de semana durante um evento no Tyne Theatre and Opera House, em Newcastle, conforme noticiado pela BBC.

“Sofri um acidente de carro e, por causa disso, precisei fazer uma cirurgia. Durante o exame para a cirurgia, descobriram que eu tinha câncer. Disseram que tinham um médico excelente para tratar o meu caso, que era câncer em estágio quatro. Então fui encontrá-lo. Ele é torcedor do Liverpool, então eu sabia que não iria sozinho. Ele disse: ‘Kevin, esse novo tratamento, tem uma taxa de sucesso incrível’. Eu perguntei: ‘Qual é a sua taxa de sucesso?’ Ele respondeu: ‘33%’. Eu achei que seria 80%, 90%”, disse Keegan, conforme registrado pela BBC.

Apesar da gravidade do diagnóstico, Keegan mantém o otimismo, afirmando: “Ainda estou aqui neste momento”. Ele já havia informado sobre um diagnóstico de câncer em janeiro de 2026, quando tinha 74 anos, mas sem detalhes do estágio. Sua aparição pública demonstrou bom humor e força.

Qual a repercussão no futebol inglês?

A notícia gerou uma onda de apoio da comunidade do futebol. O Newcastle United, clube onde Keegan é uma figura icônica, expressou seu apoio.

“Enviamos o nosso mais sincero apoio e os mais calorosos votos a Kevin Keegan e sua família após seu recente diagnóstico de câncer em estágio quatro. Kevin ocupa um lugar único e especial na história do Newcastle United e no coração de nossos torcedores. Sua paixão, liderança e ligação com o clube e a cidade moldaram alguns de nossos momentos mais memoráveis. Todos no clube apoiam Kevin e enviam força e votos de sucesso para ele e sua família nesta nova jornada. Kevin será sempre muito bem-vindo ao St. James’ Park e esperamos vê-lo novamente em breve”, escreveu o clube em suas redes sociais.

O Liverpool, outro clube marcante em sua carreira, também ofereceu solidariedade.