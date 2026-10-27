O Liverpool definiu Lamine Camara, do Monaco, e Alex Scott, do Bournemouth, como suas prioridades para reforçar o setor de meio-campo visando a janela de transferências de janeiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports Alemanha.

Os dois nomes apresentam características complementares e agradam ao departamento de futebol dos Reds. O meio-campista Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, também consta no radar do clube inglês, mas figura mais abaixo na ordem de preferências para o período.

As possíveis tratativas demandarão investimentos vultosos. O Monaco sinalizou a intenção de pedir 70 milhões de euros para negociar Camara. No caso de Scott, o Bournemouth estaria disposto a analisar ofertas por cerca de 100 milhões de libras (equivalente a aproximadamente R$ 736 milhões), considerando a consolidação do atleta no cenário britânico.

Características e perfil dos jogadores

Lamine Camara chama atenção na liga francesa pela intensidade física, combatividade na marcação e facilidade de progressão com a bola, atributos que também o destacam a serviço da seleção senegalesa.

Já Alex Scott oferece qualidade técnica, versatilidade tática e experiência competitiva na Premier League, com histórico recente de convocações pelas equipes da seleção inglesa.