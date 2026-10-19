O meio-campista Felix Nmecha, atualmente no Borussia Dortmund, entrou no radar do Liverpool e do Manchester United. Os clubes ingleses acompanham o atleta para possíveis investidas no mercado.

Monitoramento na Premier League

De acordo com a imprensa britânica, as duas equipes da Premier League avaliam nomes para renovar e dar opções ao setor central. No planejamento do Liverpool, o perfil de Nmecha surge como alternativa avaliada pelo departamento de scouting caso outras frentes prioritárias de negociação encontrem entraves.

Em paralelo, o United mantém acompanhamento constante sobre o meio-campista alemão de 26 anos enquanto mapeia soluções para qualificar a rotação de seu elenco para a sequência da temporada europeia.

Situação no Borussia Dortmund

Apesar do interesse vindo da Inglaterra, uma eventual investida exigirá cautela dos concorrentes. O clube alemão adota postura firme quanto aos seus atletas titulares e trata Nmecha como peça relevante no planejamento de longo prazo da equipe.