Ronaldinho Gaúcho tem data para fazer o seu retorno aos gramados. O brasileiro vai entrar em campo pelo Ravenna, da terceira divisão italiana, no dia 15 de novembro. Aos 46 anos, o atleta disputará o clássico contra o Forlì em partida marcada para o Estádio Bruno Benelli, que teve os ingressos esgotados.

A diretoria da equipe ressaltou que a presença de Ronaldinho mobilizou a cidade e promete atrair a atenção do público internacional para o clássico, transformando a partida em um dos momentos de maior repercussão da temporada da terceira divisão.

A ligação entre Ronaldinho e a equipe italiana começou a ser construída em junho, quando o brasileiro acertou sua chegada ao clube e adquiriu uma participação acionária na instituição. O projeto esportivo e institucional é liderado pelo proprietário Ignazio Cipriani.

Além do impacto institucional e da valorização comercial para a equipe do Grupo B da Série C, o ex-camisa 10 busca disputar minutos competitivos em campo durante sua permanência no futebol da Itália.