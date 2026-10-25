A Inter de Milão precisou lutar até os acréscimos para vencer a Fiorentina por 2 a 1 neste domingo, 25, no San Siro, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Após sair atrás no placar no segundo tempo, o time da casa buscou a virada com gols de Marcus Thuram e Piotr Zieliński, de pênalti, já nos minutos finais. O resultado recoloca a equipe na liderança da competição, enquanto os visitantes seguem amargando a zona de rebaixamento.

Pressão e milagres de De Gea

O cenário da partida se desenhou desde os primeiros minutos, com a Inter de Milão dominando a posse de bola (que terminaria em 63%) e empurrando a Fiorentina para o campo de defesa. A equipe mandante trocava passes e tentava furar o bloqueio, mas esbarrava em uma grande atuação do goleiro David de Gea.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Thuram chutou rasteiro e exigiu boa defesa com os pés. Pouco depois, aos 34, Esposito testou no canto e viu o espanhol fazer um verdadeiro milagre para manter o zero no placar antes do intervalo.

Susto e trave

Na volta para a segunda etapa, a tônica se manteve. De Gea voltou a brilhar aos 11 minutos, defendendo finalização cara a cara de Thuram. No entanto, quem abriu o placar foi a Fiorentina. Aos 20 minutos, Álex Jiménez recebeu na ala direita, ajeitou e soltou uma bomba no ângulo esquerdo de Provedel, calando o San Siro.

A desvantagem fez a Inter intensificar o volume ofensivo, que resultou em 33 finalizações totais na partida. O empate quase veio em duas cabeçadas de Carlos Augusto, aos 26 e aos 29 minutos, mas ambas pararam no travessão. Do outro lado, Provedel ainda evitou o segundo gol visitante ao fazer linda defesa de mão trocada em chute de Gnonto, que havia entrado no decorrer da etapa final.

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Virada nos acréscimos

A insistência da Inter de Milão foi recompensada nos acréscimos. Aos 46 minutos, Andy Diouf encontrou Thuram nas costas da defesa; o atacante invadiu a área e chutou para empatar. Empurrado pela torcida, o time da casa seguiu no ataque e, aos 49, Thuram foi derrubado na área. Após revisão e confirmação do VAR, Zieliński, que havia entrado no lugar de Çalhanoğlu, cobrou o pênalti no alto aos 52 minutos e decretou a virada.

Com a vitória, a Inter de Milão chega a 22 pontos e assume a primeira colocação do Campeonato Italiano, somando quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do torneio. Já a Fiorentina permanece na 18ª posição, com apenas quatro pontos, acumulando três derrotas, um empate e uma vitória em seu recorte recente.

A Inter volta a campo na quarta-feira, 28, quando visita o Venezia. A Fiorentina joga na quinta-feira, 29, em casa, contra a Atalanta.