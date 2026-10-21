O Milan declarou apoio oficial ao boicote planejado por seus torcedores para a partida contra a Udinese, agendada para este domingo, 25, pelo Campeonato Italiano.

O protesto das organizadas rossoneras é motivado pelo alto custo das entradas destinadas ao setor visitante na Dacia Arena, comercializadas a 65 euros (cerca de R$ 400).

Em comunicado divulgado à imprensa, a diretoria do clube de Milão classificou os valores cobrados como excessivos e argumentou que políticas tarifárias abusivas prejudicam a competitividade e a imagem da Serie A no cenário internacional.

De acordo com a posição oficial da instituição, o crescimento global do futebol italiano depende da presença do torcedor nos estádios, tornando injusta a imposição de preços elevados em compromissos fora de casa em um momento em que a liga tenta rivalizar comercialmente com a Premier League.

Diante do impasse, o Milan sugeriu que a organização do Campeonato Italiano passe a regulamentar a matéria e estabeleça um teto de preço para os ingressos de torcidas visitantes em todas as partidas da competição. Como referência, o clube citou o modelo da primeira divisão da Inglaterra, que fixa o limite de cobrança ao público visitante em 30 libras (aproximadamente R$ 200).

A diretoria milanista também adiantou que pode passar a aplicar uma política de reciprocidade contratual em seus domínios. A proposta prevê aumentar o preço das entradas para torcedores de equipes que praticarem valores inflacionados contra os rossoneros fora de casa quando estes forem ao Estádio San Siro. Nesses casos, o excedente financeiro arrecadado será repassado integralmente à Fondazione Milan, braço social da instituição que financia projetos beneficentes.

A mobilização da torcida rossonera contra os preços em jogos fora de casa faz parte de um histórico recente de contestação. O grupo organizado Curva Sud já havia promovido um boicote em partida contra a Juventus no Allianz Stadium em 2023, além de registrar reclamações públicas sobre os valores cobrados em duelos recentes diante do Torino. O posicionamento oficial do Milan reforça as discussões na Itália por medidas que preservem a acessibilidade e a presença de público visitante nas praças esportivas.