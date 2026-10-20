Às vésperas de mais um El Clásico, no próximo domingo, 25, as trajetórias de Evaristo de Macedo e Ronaldo ajudam a resgatar um capítulo particular da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid.

Os dois brasileiros vestiram as camisas dos maiores rivais do futebol espanhol, conquistaram títulos e deixaram suas marcas em diferentes gerações, tornando-se personagens de uma história que conecta o futebol brasileiro a um dos confrontos mais emblemáticos do esporte mundial. A partida começa às 17h (de Brasília), e terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Evaristo de Macedo fez história nos dois clubes

Revelado pelo Madureira e com passagem marcante pelo Flamengo, Evaristo de Macedo chegou ao Barcelona em 1957, após chamar a atenção do clube catalão por suas atuações no futebol brasileiro. Com habilidade, velocidade e faro de gol, o atacante rapidamente conquistou espaço na equipe e se tornou um dos principais nomes do elenco durante sua passagem, entre 1957 e 1962.

Em cinco temporadas, Evaristo marcou 105 gols em 151 partidas oficiais pelo Barcelona. No período, conquistou dois títulos de LaLiga (1958/59 e 1959/60), uma Copa do Rei (1958/59) e duas Copas das Cidades com Feiras (1957/58 e 1959/60). Um dos momentos mais emblemáticos de sua trajetória aconteceu em 23 de novembro de 1960, quando marcou o gol que eliminou o Real Madrid da Copa dos Campeões da Europa, competição que antecedeu a atual Liga dos Campeões.

Em 1962, Evaristo transferiu-se para o Real Madrid, em uma mudança que ganhou contornos particulares por sua história anterior com o Barcelona. Pelo clube madrilenho, disputou 19 partidas oficiais e marcou cinco gols. Mesmo com uma passagem mais curta, integrou os elencos campeões da LaLiga nas temporadas 1962/63 e 1963/64, tornando-se um dos brasileiros a defender os dois rivais e conquistar títulos nacionais por ambos.

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Ronaldo brilhou no Barcelona e conquistou títulos pelo Real Madrid

Revelado pelo Cruzeiro, Ronaldo Nazário ganhou projeção internacional no PSV Eindhoven, da Holanda, antes de chegar ao Barcelona em 1996, aos 19 anos. Sob o comando do técnico inglês Bobby Robson, o atacante teve uma temporada de destaque e marcou 47 gols em 49 partidas oficiais. No período, conquistou a Recopa Europeia, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, além de terminar a LaLiga como artilheiro, com 34 gols em 37 jogos.

Entre seus momentos mais marcantes com a camisa do Barcelona está o gol contra o Compostela, em outubro de 1996. Na jogada, Ronaldo avançou em velocidade, driblou adversários e finalizou para marcar um dos gols mais lembrados de sua passagem pela equipe. Seu desempenho naquela temporada contribuiu para que fosse eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 1996 e 1997, além de conquistar a Bola de Ouro em 1997.

Após deixar o Barcelona em 1997 para defender a Inter de Milão, Ronaldo enfrentou um período marcado por graves lesões. Em 2002, depois de conquistar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, retornou à Espanha para jogar pelo Real Madrid e integrou o elenco dos chamados Galácticos.

Em cinco temporadas, marcou 104 gols em 177 partidas oficiais e conquistou dois títulos da LaLiga (2002/03 e 2006/07), a Copa Intercontinental de 2002 e a Supercopa da Espanha de 2003. Na temporada 2003/04, terminou novamente a LaLiga como artilheiro.

Evaristo e Ronaldo construíram suas trajetórias em épocas distintas, mas compartilham um lugar singular na história do futebol espanhol. Ambos defenderam Barcelona e Real Madrid, conquistaram títulos pelos dois clubes e deixaram suas marcas em uma das rivalidades mais emblemáticas do esporte mundial, que terá mais um capítulo no próximo domingo (25), com transmissão ao vivo pela CazéTV.