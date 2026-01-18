O Barcelona perdeu neste domingo, 18, por 2 a 1 para a Real Sociedad, no Estádio Anoeta, em San Sebastián. O jogo pela 20ª rodada de LaLiga foi marcado por intervenções do VAR: foram quatro gols anulados, três do Barça e um da equipe basca. A equipe catalã ainda mandou cinco bolas na trave e teve um pênalti anulado.
A derrota fora de casa não tirou a liderança do Campeonato Espanhol do Barcelona, que não contou com Raphinha, lesionado, mas fez o Real Madrid colar na corrida pelo título (49 pontos a 48). O Villarreal é o terceiro com 41 pontos.