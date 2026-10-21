O experiente goleiro Thibaut Courtois revelou ter sido removido do grupo de mensagens instantâneas reunindo os jogadores da seleção da bélgica. A declaração surge após o camisa 1 do Real Madrid ter solicitado um período de afastamento das convocações para a disputa da fase de grupos da Nations League.

Em entrevista à plataforma DAZN, o atleta de 34 anos explicou que o canal era utilizado predominantemente para comunicados operacionais do elenco.

“Fui expulso do grupo de WhatsApp dos jogadores. Esse grupo é usado para comunicar informações, como horários de treino. Há algumas mensagens de vez em quando, mas não muitas”, relatou o arqueiro.

Apesar da pausa solicitada em setembro após conversas com a comissão técnica, Courtois reiterou que seu ciclo no futebol de seleções não está encerrado. O goleiro já sinalizou ao técnico Mark van Bommel o interesse em voltar a defender a Bélgica durante as Eliminatórias para a Eurocopa de 2028.

Questionado sobre a recente declaração do treinador de que seu retorno não garantiria uma vaga imediata entre os onze iniciais, o atleta rebateu que jamais exigiu prioridade de escalação.

“Nunca fui para a seleção esperando jogar automaticamente. Conheço minhas qualidades e sei que posso ser importante para a equipe. Ninguém precisa me garantir uma vaga no time titular”, afirmou.

Titular absoluto do Real Madrid, Courtois mantém a rotina de jogos pelo clube espanhol. O goleiro entra em campo na tarde desta quarta-feira, 21, às 16h (de Brasília), quando a equipe merengue recebe o RB Leipzig, na Espanha, em confronto válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões.