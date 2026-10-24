O Bologna venceu o Cagliari por 2 a 0 na manhã deste sábado, 24, no estádio Unipol Domus, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Mesmo jogando fora de casa e com menor posse de bola, a equipe visitante foi mais eficiente nas finalizações para construir o resultado no segundo tempo e somar pontos importantes na tabela de classificação.

Posse inofensiva e eficiência visitante

O Cagliari, comandado pelo técnico Pisacane em uma formação 4-3-2-1, terminou a partida com 58% de posse de bola, mas teve enormes dificuldades para criar chances. Os donos da casa registraram apenas três finalizações em todo o jogo, sendo somente uma na direção do gol. Do outro lado, o Bologna do técnico Raffaele Palladino apostou no esquema 3-4-3 e, mesmo com 42% de posse, levou muito mais perigo: foram dez finalizações totais e cinco no alvo.

O primeiro tempo terminou sem gols, marcado por um alto número de faltas da equipe mandante — o Cagliari cometeu 25 infrações ao longo dos 90 minutos, contra 12 do Bologna. A etapa inicial teve cartões amarelos para Federico Bernardeschi, dos visitantes, e Zé Pedro, dos donos da casa.

Gols definem o placar na etapa final

A superioridade ofensiva do Bologna se transformou em vantagem no placar após o intervalo. Aos 57 minutos, Nicolo Casale balançou as redes e abriu o marcador, contando com assistência de Juan Miranda. Mais tarde, aos 80 minutos, Federico Bernardeschi converteu uma cobrança de pênalti para ampliar e dar números finais ao confronto.

Exigido pelo volume de finalizações do adversário, o goleiro Caprile, do Cagliari, terminou a partida com três defesas. Já Skorupski, arqueiro do Bologna, precisou fazer apenas uma defesa durante todo o duelo.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com este resultado, o Bologna chega a 8 pontos e ocupa a 13ª colocação no campeonato. Contando este jogo, o balanço recente da equipe na competição é de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O Cagliari, que estaciona nos 13 pontos e segue no 8º lugar, amarga sua segunda derrota consecutiva no torneio, vindo de um revés por 4 a 0 contra o Monza na rodada anterior.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana, pelo Campeonato Italiano. Na terça-feira, 27, o Cagliari visita a Roma. Na quarta-feira, 28, o Bologna joga fora de casa contra o Milan.