O domínio territorial e a paciência ditaram o ritmo no Stadio Olimpico neste sábado, 17. Pela sétima rodada do Campeonato Italiano 2026/27, a Roma fez valer o mando de campo e venceu o Genoa por 2 a 0. Após um primeiro tempo sem gols, Santiago Thomas Castro e Emanuele Lulli balançaram as redes na etapa final para garantir os três pontos. O resultado reflete o momento oposto das equipes na tabela: enquanto os donos da casa seguem invictos e na caça à liderança, os visitantes amargam a penúltima colocação.

Controle absoluto e gols na etapa final

A equipe comandada por G. Gasperini entrou em campo disposta a controlar as ações. Com 66% de posse de bola e trocando 620 passes contra apenas 320 do adversário, a Roma ditou o ritmo do confronto. Apesar do volume de jogo, que resultou em 14 finalizações totais dos mandantes contra nove do Genoa, o placar permaneceu inalterado até o intervalo. O time visitante, sob o comando de D. De Rossi, tentou resistir, vendo seu goleiro J. Bijlow registrar três defesas ao longo da partida.

A rede, no entanto, balançou no segundo tempo. Aos 50 minutos, Santiago Thomas Castro abriu o marcador para a Roma. Pouco depois, aos 68 minutos, Emanuele Lulli ampliou a vantagem, definindo o 2 a 0. Defensivamente segura, a Roma permitiu apenas uma finalização no alvo do Genoa, exigindo uma única defesa do goleiro P. Gollini.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, a Roma chega a 17 pontos e ocupa a 2ª colocação do Campeonato Italiano, acumulando cinco vitórias e dois empates em sete jogos disputados. Já o Genoa estaciona nos quatro pontos e figura na 19ª posição, com um retrospecto recente de três derrotas nos últimos cinco compromissos.

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A Roma volta a campo na terça-feira, 20, para enfrentar o Slovan Bratislava, pela Uefa Champions League 2026/27. Pelo Campeonato Italiano, o próximo desafio será contra o Napoli, no sábado, 24. O Genoa, por sua vez, buscará a recuperação no domingo, 25, quando recebe o Venezia, também pela liga nacional.