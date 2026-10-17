O meio-campista Manu Koné desfalcará a Roma por cerca de três semanas após sofrer uma lesão muscular na coxa. A estimativa de afastamento do jogador foi publicada pelo jornal francês L’Équipe.

O problema físico aconteceu durante a derrota da equipe italiana para o Real Madrid, forçando o atleta a deixar o campo. O volante sentiu dores agudas na coxa ainda na etapa inicial e foi substituído imediatamente pela comissão técnica.

As avaliações clínicas confirmaram a necessidade de repouso e fisioterapia. Com a previsão de três semanas longe dos gramados, o atleta da seleção francesa deu início ao protocolo de recuperação sob supervisão médica do clube.

A ausência de Koné representa uma perda sensível para o setor de meio-campo romanista nas próximas rodadas de competições nacionais e europeias.

A Roma é a terceira colocada do Campeonato Italiano, com 14 pontos, e enfrentará o Slovan Bratislava na próxima terça-feira, 20, pela Liga dos Campeões.