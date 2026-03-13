O projeto de viabilidade técnica e econômica do novo estádio da Roma foi aprovado pela prefeitura da capital italiana, nesta sexta-feira, 13. Após longa sessão de discursos, a votação acatou o cumprimento de exigências apresentadas pelas autoridades locais, viabilizando uma nova etapa.

Agora, o projeto vai para uma segunda fase do processo administrativo, em que serão discutidas autorizações finais para a construção. Nesse período, o projeto da nova casa giallorossi será analisado por órgãos da cidade e da região, além de superintendências e empresas envolvidas.

O objetivo da Roma é iniciar a construção já no próximo ano, com intuito de sediar a Eurocopa de 2032. O torneio será disputado na Itália e na Turquia, com cinco sedes selecionadas por país.

O estádio será construído na região de Pietralata, com investimento total do Grupo Friedkin, consórcio americano dono de 95,9% das ações do clube. A obra deve custar 1,47 bilhão da euros (cerca de 8,9 bilhões de reais).

O projeto prevê um estádio para 60.605 torcedores, com uma arquibancada de 23.000 lugares, que será uma das maiores do mundo. Além disso, o estádio também abrigará um museu de 1.600 metros quadrados e dois grandes parques públicos.

A Roma atualmente manda seus jogos no Estádio Olímpico de Roma.