“Ele poderia perfeitamente ser um meio-campista, tem qualidades para isso”. A curiosa declaração do técnico Joachim Löw sobre Manuel Neuer, logo após a confirmação da classificação da Alemanha às quartas de final da Copa do Mundo de 2014, poderia até soar como um daqueles exageros cometidos no calor de uma vitória. O goleiro, contudo, é uma saborosa exceção que faz jus à fala.
Aos 40 anos e apontado por muitos como o nome que redefiniu a posição na era moderna do futebol, Neuer fará neste domingo, a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, o primeiro jogo pela Nationalmannschaft 710 dias depois de anunciar a sua aposentadoria da seleção. Será a sua “última dança” pelo país.
“Ele está definitivamente em forma o suficiente para começar o jogo e foi melhorando cada vez mais”, disse o técnico Julian Nagelsmann, na última entrevista antes da partida, garantindo a titularidade do veterano.
“Neuer não estava com ritmo [de jogo], mas agora encontrou. Confiamos muito nele e acho para termos uma boa Copa do Mundo, precisamos do Manuel em sua melhor forma. E ele pode nos proporcionar isso”, completou.
Terceiro colocado na Bola de Ouro de 2014 – a melhor posição de um goleiro desde Lev Yashin, vencedor do prêmio em 1963 –, o camisa 1 da Alemanha elevou o conceito de “goleiro-líbero” com uma incomum habilidade com os pés e precisão milimétrica para antecipar ataques adversários.
Só no jogo em que Löw elogiou o jogador com potencial de meio-campista, diante da Argélia, Neuer repetiu a técnica à exaustão, a ponto de fazer o treinador explicar várias vezes aos jornalistas durante a entrevista sobre a convicção que tinha para avançar sua linha defensiva e contar com o goleiro na cobertura dos zagueiros e laterais.
“Se uma equipe joga na frente, como fizemos contra Estados Unidos ou Argélia, quando a defesa se movimenta para a frente, significa que precisa ficar no campo do adversário, e é óbvio que o goleiro precisa se deslocar, e essa é uma vantagem de Neuer, ele pode ficar atrás dos zagueiros, e ele lê bem os lançamentos. Quando há ataque rápido, corre o risco de alguém receber um lançamento longo, e é bom ter um goleiro para eliminar esse risco, é preciso ter um verdadeiro jogador de futebol”, explicou na ocasião.
Diferentemente daquela Copa, em que foi peça fundamental para o tetracampeonato alemão, Neuer chega sob olhares mais desconfiados, apesar do apoio público de Nageslmann. O treinador surpreendeu ao barrar Oliver Baumann, que vinha sendo titular desde a aposentadoria do veterano ao término da Eurocopa de 2024.
“É uma afronta ao Baumann”, disse o ex-jogador Lothar Matthaus em maio. Os questionamentos também foram ampliados por outros antigos nomes da seleção, como os meio-campistas Dietmar Hamann e Michael Ballack.
Curiosamente, no mesmo mês o capitão do Bayern de Munique teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha – semelhante ao problema tratado por Neymar -, o seu terceiro contratempo na mesma região durante a temporada. A convocação foi bancada.
“Manuel é um jogador de classe mundial”, disse o lateral Aleksandar Pavlović. “Ele sempre me dá conselhos, me ajuda em campo e isso é muito importante para mim. Sou muito grato por cada toque e tento colocar tudo em prática”, explicou.
Apesar de não ser mais o jovem que impressionou Löw há 12 anos, sua qualidade é tamanha que quase convenceu Pep Guardiola a escalá-lo na linha em um jogo onde o título alemão já estava garantido. A ousadia só foi impedida pelo ex-jogador e então CEO do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, que conta ter dissuadido o treinador espanhol por entender que a atitude poderia “soar como um ato de arrogância” perante os adversários.
O goleiro estreou em Copas em 2010, com 24 anos, e foi titular em todas as edições desde então. Será a sua quinta aparição no torneio, igualando Lothar Matthäus, como o último representante da safra campeã de 2014, liderada por nomes como Toni Kroos, Thomas Müller, Marco Reus e outros.
Nesta edição, Neuer pode terminar com mais uma marca de peso na carreira. Se ficar por mais três jogos sem ser vazado, igualará a marca do francês Fabien Barthez e do inglês Peter Shilton como os goleiros com mais partidas sem sofrer gols na história das Copas. Neuer tem sete clean sheets, contra dez de Barthez e Shilton. Caso não sofra gols diante de Curaçao, já alcançará o brasileiro Taffarel, com oito.
Seja como for agora, já tem o seu enorme legado protegido e ainda pode ajudar a quebrar a negativa escrita de fracassos, quando a Alemanha sucumbiu ainda na fase de grupos de 2018 e 2022.