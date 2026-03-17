O meio-campista Neil El Aynaoui, da Roma, foi vítima de um assalto violento em sua residência na madrugada desta terça-feira, 17 de março de 2026. Conforme reportado pelo portal Ge, o crime ocorreu por volta das 3h (horário local) na região de Castel Fusano, em Roma, reforçando um cenário de insegurança que tem atingido atletas de elite na Itália.

Dinâmica da invasão e rendição

Seis homens encapuzados e vestidos de preto invadiram o imóvel após arrancarem a grade de proteção de uma das janelas. O jogador foi o primeiro a ser abordado pelos criminosos. Sob a ameaça de armas de fogo, El Aynaoui foi obrigado a se ajoelhar enquanto o grupo iniciava as buscas por bens de valor no interior da residência.

Família mantida em cárcere privado

Durante a ação criminosa, os assaltantes isolaram os demais presentes na casa. A companheira do atleta, seu irmão e a namorada do irmão foram trancados em um dos quartos para que o grupo pudesse agir sem interrupções. Os criminosos subtraíram diversos itens de luxo, incluindo:

Joias avaliadas em aproximadamente 10 mil euros ;

; Um relógio da marca Rolex;

Bolsas de grife e outros acessórios de alto valor.

Investigação e segurança em Roma

A polícia italiana foi acionada imediatamente após a fuga dos criminosos e iniciou as investigações para identificar os responsáveis. O episódio amplia a preocupação com a segurança de jogadores de futebol na capital italiana, que têm sido alvos frequentes de quadrilhas especializadas em residências de alto padrão.

Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso. As autoridades buscam imagens de câmeras de segurança da região para rastrear a rota de fuga dos seis assaltantes e verificar se o grupo possui ligação com outros crimes semelhantes ocorridos recentemente na região.