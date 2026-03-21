A Roma entra em campo no próximo domingo, 22, às 14h (de Brasília), para enfrentar o Lecce no Stadio Olimpico com um objetivo central: somar três pontos fundamentais para ingressar no G4 da Serie A italiana. A equipe comandada por Gasperini vai enfrentar um time lutando para fugir da zona de rebaixamento.

Qual a situação da Roma na tabela da Serie A?

Com 51 pontos conquistados em 29 rodadas, a Roma ocupa atualmente a 6ª posição na tabela. A disputa pelas vagas na Champions League está acirrada, e a equipe persegue diretamente o Como, que ocupa a 4ª colocação com 54 pontos, e a Juventus, em 5º com 53.

A vitória contra o Lecce, que figura na 16ª posição com 27 pontos, é tratada internamente como obrigatória. O confronto representa a oportunidade de manter a pressão sobre os concorrentes diretos e validar a evolução tática implementada pela comissão técnica.

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