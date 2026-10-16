O Frosinone contou com o faro de gol de Antonio Raimondo para vencer o Sassuolo por 4 a 2 nesta sexta-feira, 16, na PSC Arena.
Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Italiano, os donos da casa compensaram a menor posse de bola com um volume ofensivo letal, garantindo três pontos que os colocam na parte de cima da tabela de classificação.
Primeiro tempo frenético e chuva de gols
O confronto começou com as duas equipes encontrando espaços, o que se refletiu no placar movimentado logo cedo. Aos nove minutos, Giacomo Calò abriu o marcador para o Frosinone.
A resposta do Sassuolo veio rápida: aos 15 minutos, Domenico Berardi empatou a partida após assistência de Darryl Bakola. Aos 17 minutos, os mandantes chegaram a balançar as redes novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.
A anulação não diminuiu o ímpeto do Frosinone, que finalizou 21 vezes ao longo do jogo, sendo dez no alvo.
Aos 26 minutos, Antonio Raimondo marcou o seu primeiro na partida, recolocando os donos da casa em vantagem. Apenas quatro minutos depois, aos 30, Raimondo ampliou o marcador. Antes do intervalo, aos 37 minutos, Kristian Thorstvedt descontou para o Sassuolo, fechando a primeira etapa em 3 a 2.
Hat-trick e controle do resultado
Na volta para o segundo tempo, o Sassuolo, que terminou a partida com 58% de posse de bola, tentou controlar as ações através da troca de passes. No entanto, o goleiro L. Palmisani fez quatro defesas para garantir a vantagem de sua equipe. Aos 57 minutos, Antonio Raimondo voltou a marcar, anotando o seu terceiro gol no jogo e decretando o 4 a 2 final. O goleiro visitante, A. Murić, viu sua defesa ser bastante exigida e terminou o duelo com seis defesas. O único cartão da partida foi um amarelo para Kieron Bowie, do Sassuolo, aos 82 minutos.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Frosinone chega a 13 pontos e assume a 4ª colocação do Campeonato Italiano, somando um balanço de três vitórias nos últimos cinco jogos.
Já o Sassuolo permanece com oito pontos, ocupando o 11º lugar. O Frosinone volta a campo no domingo, 25/10, contra a Atalanta. O Sassuolo joga no sábado, 24, quando enfrenta o Como.