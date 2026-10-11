Em um duelo marcado pelo ataque contra a defesa, Cagliari e Juventus empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, 11, na Unipol Domus, pela sexta rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Os donos da casa abriram o placar cedo e viram o goleiro trabalhar intensamente contra o volume ofensivo dos visitantes, que só conseguiram igualar o marcador na reta final da partida.

Vantagem precoce e bombardeio

O Cagliari, comandado pelo técnico F. Pisacane em um esquema 4-3-2-1, precisou de poucas oportunidades para sair na frente. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Daniel Maldini balançou as redes após assistência de Paul Mendy.

A partir daí, o cenário do jogo foi amplamente ditado pela Juventus. A equipe de L. Spalletti terminou a partida com 72% de posse de bola e impressionantes 22 finalizações, sendo 10 delas na direção do gol.

Para segurar a vantagem inicial, o Cagliari contou com a atuação do goleiro E. Caprile, que foi exigido e terminou o confronto com nove defesas.

Empate na reta final

A insistência ofensiva dos visitantes se manteve durante toda a segunda etapa. O técnico L. Spalletti promoveu diversas alterações na equipe, incluindo a entrada de Kerim Alajbegovic no intervalo. O volume de jogo finalmente se converteu em gol aos 81 minutos, quando Randal Kolo Muani marcou para a Juventus, aproveitando justamente uma assistência do substituto Alajbegovic.

O Cagliari, que finalizou apenas quatro vezes ao longo de todo o compromisso, conseguiu segurar o 1 a 1 até o apito final, em um jogo que registrou nove escanteios a favor da equipe visitante contra apenas um dos mandantes.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Cagliari chega a 13 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Italiano, mantendo um balanço de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Já a Juventus vai a 11 pontos, ficando no 6º lugar da tabela.

Publicidade Continua após a publicidade

O Cagliari volta a campo na próxima segunda-feira, 19, quando visita o Monza, pelo torneio nacional. A Juventus, por sua vez, tem compromisso na quinta-feira, 15, contra o Celta de Vigo, pela Uefa Europa League.