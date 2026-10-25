O Genoa venceu o Venezia por 1 a 0 na manhã deste domingo, 25, no estádio Luigi Ferraris, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Em um confronto marcado pelo contraste entre a eficiência dos donos da casa e o alto volume ofensivo dos visitantes, um gol solitário na primeira etapa definiu o placar. O resultado dá um alívio ao time mandante na tabela de classificação, enquanto agrava a situação do adversário no torneio de pontos corridos.

Eficiência e vantagem na primeira etapa

Atuando diante de sua torcida e posicionado no esquema 3-4-2-1 pelo técnico De Rossi, o Genoa conseguiu ser letal em uma de suas poucas chegadas. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Mikael Ellertsson balançou as redes para os donos da casa, aproveitando a assistência de Stephan El Shaarawy.

O Venezia, comandado por Nicola em um 3-5-2, tentou responder e buscou espaços, mas a primeira metade do jogo terminou com a vantagem mínima no placar e sem nenhum cartão aplicado pelo árbitro.

Volume ofensivo visitante e resistência

No segundo tempo, o cenário foi de intensa insistência do Venezia. Os números da partida refletem a postura dos visitantes, que terminaram o jogo com 55% de posse de bola, 10 escanteios a favor e um total de 20 finalizações, sendo cinco delas na direção do gol.

No entanto, o time esbarrou na resistência defensiva do Genoa, que viu seu goleiro titular, Bijlow, trabalhar e registrar cinco defesas ao longo do confronto. Para segurar o resultado, a equipe da casa cometeu 12 faltas no total e recebeu o único cartão amarelo do jogo, aplicado a Sebastian Otoa aos 55 minutos do segundo tempo.

Na reta final, ambos os treinadores promoveram diversas substituições, mas o placar de 1 a 0 permaneceu inalterado até o apito final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Genoa chega a sete pontos e passa a ocupar a 16ª colocação no Campeonato Italiano, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Venezia permanece com três pontos e amarga a 20ª posição, acumulando quatro derrotas e apenas uma vitória em seu recorte recente de cinco partidas no torneio.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 28, pelo Campeonato Italiano: o Genoa recebe a Juventus, enquanto o Venezia joga em casa contra a Inter de Milão.