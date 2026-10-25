A New Balance Arena, em Bergamo, foi palco de um confronto eletrizante na manhã deste domingo, 25. Pela oitava rodada do Campeonato Italiano 2026/27, Atalanta e Frosinone protagonizaram um empate por 4 a 4, marcado por alternâncias no placar e alto volume ofensivo de ambas as equipes. O resultado mantém os visitantes na parte superior da tabela, enquanto os donos da casa seguem no meio da classificação.

Chuva de gols e virada antes do intervalo

O ritmo da partida foi ditado logo no primeiro minuto, quando Romano Schmid abriu o placar para o Frosinone. A Atalanta respondeu aos 14 minutos com Nikola Krstović, aproveitando assistência de Charles De Ketelaere. A igualdade durou pouco: aos 17, Schmid marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Farès Ghedjemis, recolocando os visitantes em vantagem.

Aos 29 minutos, a arbitragem de vídeo (VAR) entrou em ação e confirmou um pênalti a favor da Atalanta. Éderson José dos Santos foi para a cobrança aos 33 minutos e converteu, empatando novamente o duelo. Antes do apito final da primeira etapa, aos 45 minutos, Krstović marcou mais uma vez, agora com assistência de Davide Zappacosta, garantindo a virada dos donos da casa antes do intervalo.

Empate rápido e a resposta imediata

O segundo tempo começou com a mesma intensidade. Logo aos 48 minutos, Giacomo Calò balançou as redes para o Frosinone, recebendo a segunda assistência de Ghedjemis na partida. A Atalanta, no entanto, não demorou a reagir. Aos 50 minutos, Elif Elmas marcou o quarto gol da equipe de Bergamo, contando com passe de Krstović, que somou uma assistência aos seus dois gols.

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Igualdade no fim e situação na tabela

O Frosinone buscou o empate definitivo na reta final. Aos 82 minutos, Aleksa Terzić, que havia entrado no intervalo na vaga de Gabriele Bracaglia, marcou o quarto gol dos visitantes. A jogada teve a terceira assistência de Farès Ghedjemis no confronto.

Os números refletiram o equilíbrio e a vocação ofensiva do jogo: foram 23 finalizações do Frosinone contra 22 da Atalanta, com nove acertos no alvo para cada lado e uma posse de bola de 53% para os visitantes. O duelo terminou com quatro cartões amarelos para o Frosinone e um para a Atalanta.

Com o resultado, o Frosinone chega a 14 pontos e ocupa a 6ª colocação, somando, contando este jogo, duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição. A Atalanta, que era a 11ª colocada antes da rodada, segue na mesma posição, agora com 10 pontos, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas em seu recorte recente no campeonato.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 29, pelo Campeonato Italiano. A Atalanta visita a Fiorentina, enquanto o Frosinone recebe o Lecce.