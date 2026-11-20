O zagueiro Strahinja Pavlovic trouxe a público bastidores da rotina de trabalho imposta pelo técnico português Sérgio Conceição durante a passagem do comandante pelo Milan, com direito a uma chocante comparação.

Em declarações ao podcast sérvio “SS Calcio”, repercutidas pelos maiores jornais europeus, como o português A Bola, o defensor sérvio comparou as exigências de Conceição ao de Adolph Hitler, o ditador nazista que comandou a Alemanha entre 1933 e 1945 e principal responsável pelo Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus.

“Ele [Sério Conceição] era um cara do bem, gostava dele, mas tinha métodos que pareciam com os de Hitler”, afirmou ao recordar o banimento definitivo de doces como Nutella da dieta do grupo.

O zagueiro de 25 anos destacou ainda que o comportamento dos atletas fora dos gramados recebia atenção vigilante por meio de colaboradores da comissão técnica. “Três dias antes de um jogo, alguns jogadores foram a um show musical até às 23 horas. Ele tinha assistentes, ou espiões se preferirem, que lhe contavam tudo, e fez um escândalo tão grande que nenhum desses cinco ou seis atletas foi autorizado a jogar na partida seguinte”, prosseguiu. Pavlovic ainda recordou o primeiro dia de trabalho do português em Milanello. “Chegou 40 minutos atrasado à primeira reunião. Todos os jogadores e a direção estavam à espera dele enquanto ele estava no seu gabinete. Queria apenas mostrar a toda a gente quem mandava. Fez isso de propósito”, complementou.

Além das restrições alimentares severas, Pavlovic explicou que os treinamentos da equipe seguiam determinações inflexíveis, independentemente do clima na Itália. De acordo com o jogador, o uso de caneleiras e protetores de cotovelo era exigência inegociável nos treinos em Milanello tanto sob frio próximo a zero grau quanto em temperaturas elevadas na casa dos 35°C. Nas viagens oficiais para os jogos, a comissão técnica também costumava isolar os atletas em áreas exclusivas nos hotéis, mantendo-os afastados do restante da delegação.

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Curta passagem por Milão

A postura impositiva de Conceição manifestou-se logo em seus primeiros instantes no clube italiano, quando assumiu o cargo em dezembro de 2024 para substituir o compatriota Paulo Fonseca.

Embora tenha aberto sua trajetória conquistando a Supercopa da Itália sobre a rival Inter de Milão, Conceição não sustentou os resultados no restante do calendário e foi desligado do Milan em maio de 2025, com 16 vitórias, 5 empates e 10 derrotas em apenas 31 jogos.