O meio-campista Nico Paz tem atraído atenção internacional pelas atuações no Como sob o comando de Cesc Fàbregas. O atleta, no entanto, não pensa em deixar o clube italiano em um possível retorno ao Real Madrid ou ida ao Manchester United. A informação é do portal The Athletic.

De acordo com a apuração, o meia argentino de 22 anos não coloca o retorno imediato ao Real Madrid como prioridade. Embora a diretoria madrilenha disponha de uma cláusula de recompra fixada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 484 milhões), o jogador avalia que só aceitaria um retorno caso receba garantias de protagonismo e tempo frequente em campo. O cenário, porém, ainda não se concretizou.

Paralelamente, o Manchester United monitora o meia argentino para atuar como possível substituto de Bruno Fernandes, que tem vínculo contratual próximo do fim. Segundo a apuração, uma transferência para o futebol inglês não surge como primeira opção do jogador no momento. A classificação para a Champions League, inclusive, é um fator decisivo para qualquer avanço nas negociações.

Nesta temporada, Nico Paz soma seis gols e oito assistências em 18 jogos pelo Como. Ao todo, o meia já anotou 25 bolas na rede e 25 passes para gol em 91 partidas pelo clube italiano.