O Como bateu o AEK Atenas por 1 a 0 nesta terça-feira, 24, no estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália, em duelo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões de 2026/27. Após desperdiçar uma cobrança de pênalti no primeiro tempo, a equipe mandante confirmou a superioridade estatística na etapa final com um gol de Luis Milla e garantiu mais uma vitória, depois de ter superado o Lens por 9 a 1 no seu compromisso anterior pela competição.

Com 61% de posse de bola e 19 finalizações totais na partida, contra apenas sete arremates dos visitantes, o Como ditou o ritmo do confronto desde o primeiro tempo. A grande chance de abrir o placar na etapa inicial ocorreu aos 29 minutos, quando Lucas Da Cunha teve um pênalti para cobrar, mas o acabou desperdiçando. O placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o volume ofensivo do Como refletiu no placar. Aos 12 minutos, Milla balançou as redes após receber assistência de Martin Baturina, definindo a vitória. O AEK Atenas acertou três finalizações no alvo durante a partida, mas não conseguiu evitar a derrota. O goleiro dos gregos, Thomas Strakosha, teve que realizar duas defesas.

Com o resultado, o Como chega a 12 pontos em cinco jogos na Liga dos Campeões, com quatro vitórias e uma derrota. O AEK Atenas perdeu pela quarta vez e soma apenas três pontos.

O Como volta a campo no próximo domingo, 29, quando recebe a Juventus, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o AEK Atenas jogará contra o PAOK, pelo Campeonato Grego.