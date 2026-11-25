Em entrevista concedida à ESPN Brasil, o atacante brasileiro Emersonn, do Ipswich Town, compartilhou suas impressões sobre o nível de exigência dos confrontos diante dos rivais de Manchester na Premier League.
Como o atacante comparou a pressão de cada rival?
Ao analisar a partida contra o Manchester City no Etihad Stadium, o atleta ressaltou o desgaste defensivo extremo exigido pela postura da equipe de Pep Guardiola. “Contra o Manchester City, foi uma loucura! Tudo o que fizemos foi defender”, afirmou Emersonn.
Para o jovem de 22 anos, contratado pelo clube inglês após atuar no futebol francês pelo Toulouse, a intensidade na marcação e o controle de posse do adversário tornaram o embate o mais desgastante do seu início no Campeonato Inglês.
Qual foi o cenário enfrentado diante do Manchester United?
Por outro lado, o atacante apontou que a dinâmica diante do Manchester United teve características diferentes. Apesar da derrota pelo placar elástico de 5 a 2, Emersonn pontuou que a partida permitiu momentos de transição e troca de passes que não existiram contra o City, o qual sufocou as saídas do time durante os 90 minutos.
Revelado pelo Athletico Paranaense, o jogador disputa sua primeira temporada na elite do futebol britânico e busca consolidar seu espaço na equipe titular do Ipswich Town.