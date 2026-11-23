A estreia de Mauricio Pochettino no comando técnico do Manchester United, marcada pela derrota por 4 a 0 diante do Liverpool em Anfield, abriu debates imediatos sobre a estrutura da equipe. O ex-jogador Phil Neville avaliou a opção do treinador argentino por uma linha defensiva de três atletas e traçou semelhanças com as escolhas deixadas por Ruben Amorim.

Como o perfil do elenco condiciona a escolha tática?

Segundo Neville, o histórico de Pochettino já trazia variações semelhantes, mas a montagem do grupo atual também pressiona a comissão técnica. “Há muito tempo que estudo o Pochettino. Todos pensam que ele é um treinador do 4-2-3-1. Acho que, mesmo com a seleção dos EUA, ele disputou muitos jogos com aquele sistema de três defesas. E acho que, quando se analisa o recrutamento do Manchester United, há que pensar no Amorim”, afirmou Phil Neville, antigo jogador do clube, em conversa no estúdio da CBS Sports Golazo.

O ex-atleta destacou que as contratações anteriores foram feitas sob medida para essa formatação. “O Amorim recrutou jogadores para um sistema 3-4-3. Recrutou laterais-defensivos. Queria que os centrais jogassem numa linha de três e acho que ainda há vestígios de jogadores com o perfil do Amorim naquele plantel. Por isso, acho que ele vai optar por um sistema 3-4-3”, completou Neville.

Por que a linha de três zagueiros gera resistência histórica?

Apesar da presença de atletas moldados para a função, Neville expressou ressalvas sobre a sustentação do modelo na equipe inglesa a longo prazo, apontando a tradição defensiva da instituição.

“O Manchester United não é um clube de 3-4-3. Mil por cento. É um clube do tipo com linha defensiva de quatro. Não se pode mudar a história de um clube de futebol dizendo: ‘Pronto, vou entrar aí.’ E esse foi o problema do Amorim. Ele chegou a um clube e tentou reescrever a história, adotando um sistema que aquele clube nunca tinha utilizado”, afirmou Phil Neville, em conversa no estúdio da CBS Sports Golazo.