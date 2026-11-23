A estreia de Mauricio Pochettino no comando do Manchester United terminou em crise no último domingo, dia 22. A equipe foi superada por 4 a 0 pelo rival Liverpool em Anfield, pela Premier League. Diante do revés e da situação delicada na tabela, o treinador argentino determinou o cancelamento da folga marcada para esta segunda-feira, dia 23, exigindo foco total na sequência de jogos.

Mudança na rotina e reação pós-clássico

Pochettino alterou a programação habitual do elenco e marcou uma atividade às 09h30 no centro de treinamento de Carrington. O clássico em Anfield ficou condicionado logo aos oito minutos, quando o zagueiro Leny Yoro foi expulso após falta em Alexander Isak. Em vantagem numérica, os mandantes construíram o placar com gols de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha e Víctor Muñoz.

Pressão na Premier League e compromisso europeu

O resultado negativo manteve o Manchester United na zona de rebaixamento da Premier League, ocupando a 19ª colocação, com oito pontos conquistados em 11 rodadas disputadas.

O clube agora concentra forças para buscar rápida recuperação na Champions League, competição em que ocupa o 17º posto geral, com seis pontos em quatro jogos. Os ingleses visitam o Sporting nesta quarta-feira, dia 25, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 5ª rodada da fase de liga.