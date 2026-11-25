O meia Bruno Fernandes marcou os dois gols do Manchester United no empate por 2 a 2 diante do Sporting, nesta quarta-feira, 25, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 5ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Homenageado antes do apito inicial pelo clube que defendeu entre 2017 e 2020, o capitão da equipe inglesa evitou comemorações efusivas nos dois lances em respeito à antiga torcida.

Em campo, o camisa 8 abriu o caminho para os visitantes em cobrança de pênalti e voltou a balançar as redes em finalização de fora da área que sofreu desvio antes de entrar. Na saída do gramado, em entrevista à emissora portuguesa, Bruno Fernandes explicou que o segundo lance foi inusitado a ponto de demorar a perceber que a bola havia entrado, acrescentando que seguiu o que sentiu no momento ao conter a celebração.

Emoção em Alvalade e portas abertas para o futuro

Ao avaliar o reencontro com o clube que projetou sua carreira internacional, o meia admitiu a dificuldade de descrever a experiência de atuar como adversário em um estádio onde construiu forte identificação, afirmando que o momento “foi estranho e difícil de explicar”. Segundo o jogador, ouvir o cântico tradicional “O Mundo Sabe Que” antes da partida mexeu ainda mais com o lado emocional do que os próprios aplausos das arquibancadas, que contaram com a presença de sua esposa, pais, irmão e amigos próximos.

Questionado sobre a possibilidade de vestir novamente a camisa verde e branca no futuro, Bruno Fernandes reforçou a gratidão pelos anos vividos em Lisboa e garantiu que as portas nunca estiveram fechadas para um eventual retorno, destacando que não evita voltar aos lugares onde foi feliz.

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Análise do empate na Champions League

Na avaliação técnica do confronto, o capitão apontou que o Manchester United controlou boa parte da primeira etapa até cometer o pênalti que originou o primeiro gol adversário, embora tenha encontrado dificuldades para superar a linha defensiva alta imposta pelos portugueses. De acordo com o meia, a equipe inglesa voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu a virada, mas recuou após o segundo gol e acabou pressionada, tornando o empate justo pelo que as duas equipes produziram.

Por fim, Bruno Fernandes elogiou a qualidade do atual elenco do Sporting e desejou que a união entre jogadores e torcida siga forte para a disputa do título do Campeonato Português até o encerramento da temporada.