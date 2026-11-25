O meia Bruno Fernandes marcou os dois gols do Manchester United no empate por 2 a 2 diante do Sporting, nesta quarta-feira, 25, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 5ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Homenageado antes do apito inicial pelo clube que defendeu entre 2017 e 2020, o capitão da equipe inglesa evitou comemorações efusivas nos dois lances em respeito à antiga torcida.
Em campo, o camisa 8 abriu o caminho para os visitantes em cobrança de pênalti e voltou a balançar as redes em finalização de fora da área que sofreu desvio antes de entrar. Na saída do gramado, em entrevista à emissora portuguesa, Bruno Fernandes explicou que o segundo lance foi inusitado a ponto de demorar a perceber que a bola havia entrado, acrescentando que seguiu o que sentiu no momento ao conter a celebração.
Emoção em Alvalade e portas abertas para o futuro
Ao avaliar o reencontro com o clube que projetou sua carreira internacional, o meia admitiu a dificuldade de descrever a experiência de atuar como adversário em um estádio onde construiu forte identificação, afirmando que o momento “foi estranho e difícil de explicar”. Segundo o jogador, ouvir o cântico tradicional “O Mundo Sabe Que” antes da partida mexeu ainda mais com o lado emocional do que os próprios aplausos das arquibancadas, que contaram com a presença de sua esposa, pais, irmão e amigos próximos.
Questionado sobre a possibilidade de vestir novamente a camisa verde e branca no futuro, Bruno Fernandes reforçou a gratidão pelos anos vividos em Lisboa e garantiu que as portas nunca estiveram fechadas para um eventual retorno, destacando que não evita voltar aos lugares onde foi feliz.
Análise do empate na Champions League
Na avaliação técnica do confronto, o capitão apontou que o Manchester United controlou boa parte da primeira etapa até cometer o pênalti que originou o primeiro gol adversário, embora tenha encontrado dificuldades para superar a linha defensiva alta imposta pelos portugueses. De acordo com o meia, a equipe inglesa voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu a virada, mas recuou após o segundo gol e acabou pressionada, tornando o empate justo pelo que as duas equipes produziram.
Por fim, Bruno Fernandes elogiou a qualidade do atual elenco do Sporting e desejou que a união entre jogadores e torcida siga forte para a disputa do título do Campeonato Português até o encerramento da temporada.