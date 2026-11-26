O Real Madrid já traçou as diretrizes de seu planejamento para o mercado do verão europeu de 2027 e estabeleceu a contratação de um novo defensor central como prioridade interna. O clube merengue definiu o jovem zagueiro Jacobo Ramón, do Como, como o principal alvo para o setor. A informação é do jornalista Ben Fernandes Santos.

Qual é a situação de Jacobo Ramón no futebol italiano?

Revelado nas categorias de base do próprio clube merengue em Valdebebas, Jacobo Ramón transferiu-se para o Como, da Série A italiana, em julho de 2025. Sob o comando de Cesc Fàbregas, o defensor espanhol de 21 anos e 1,96m consolidou-se como titular da equipe e passou a ser chamado para a seleção espanhola, destacando-se pela força física e qualidade na saída de jogo.

Além da evolução em campo, a questão financeira favorece o retorno ao Santiago Bernabéu. Na negociação de venda com a equipe italiana, a diretoria merengue estipulou uma cláusula de recompra fixada em 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

Por que a diretoria merengue prioriza a posição de zagueiro?

A atenção voltada ao miolo de zaga faz parte de uma renovação gradual do elenco em Madri. Com o término do vínculo de Antonio Rüdiger se aproximando, a cúpula espanhola busca antecipar peças de reposição com atletas já formados no clube, enxergando em Jacobo Ramón o perfil ideal para liderar o sistema defensivo nas próximas temporadas.