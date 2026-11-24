O Real Madrid deu um passo importante no planejamento de seu elenco. A diretoria merengue encaminhou um acordo verbal com o meio-campista Jude Bellingham para a assinatura de um novo contrato válido por cinco anos. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Contratado junto ao Borussia Dortmund em 2023, o meia da seleção inglesa possui vínculo válido até junho de 2029. A nova negociação assegura uma extensão de prazo e estabelece uma valorização salarial expressiva ao atleta, alinhando seus vencimentos aos maiores patamares remuneratórios do elenco madrilenho.

A iniciativa da diretoria visa blindar um de seus principais nomes e consolidar a base do planejamento esportivo a longo prazo.

Qual o impacto esportivo da decisão para o clube?

Titular absoluto e peça central no esquema tático da equipe desde a sua temporada de estreia na Espanha, Bellingham tornou-se referência dentro e fora de campo. O acordo verbal afasta potenciais investidas do futebol internacional e oferece estabilidade técnica para as próximas temporadas competitivas.