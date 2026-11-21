O Real Madrid precisou suar para manter sua sequência perfeita recente no Campeonato Espanhol. Jogando no Santiago Bernabéu na tarde deste sábado, a equipe comandada por José Mourinho saiu perdendo para o Celta de Vigo, viu Kylian Mbappé desperdiçar um pênalti, mas conseguiu a virada por 2 a 1 no segundo tempo. O resultado mantém os donos da casa firmes na parte de cima da tabela, embalados por uma série de vitórias na competição.

Susto inicial e pênalti desperdiçado

O confronto começou com um cenário desfavorável para os mandantes. Logo aos 6 minutos de jogo, o Celta de Vigo abriu o placar com Pablo Durán Fernández, que aproveitou a assistência de Williot Swedberg. O Real Madrid, que terminou a partida com amplo domínio da posse de bola (64% a 36%) e 24 finalizações totais contra apenas oito do adversário, tentou responder ainda na primeira etapa. A grande chance do empate veio aos 39 minutos, mas Kylian Mbappé desperdiçou a cobrança de pênalti, permitindo que os visitantes levassem a vantagem para o intervalo.

Mudanças e a virada no segundo tempo

Na volta para a etapa final, o Real Madrid intensificou a busca pelo resultado. Aos 57 minutos, José Mourinho promoveu três alterações simultâneas, mandando a campo Vinícius, Marc Cucurella e Federico Valverde. A pressão surtiu efeito aos 66 minutos, quando Jude Bellingham balançou as redes após passe de Mbappé, que se redimiu do pênalti perdido. A virada definitiva veio do banco de reservas: Carlos Espí, que entrou na vaga de Eduardo Camavinga aos 79 minutos, marcou o gol da vitória aos 85, selando o 2 a 1. O goleiro Radu, do Celta, terminou a partida com cinco defesas, enquanto Courtois, do lado madrilenho, fez três intervenções.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Real Madrid chega a 33 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma agora cinco vitórias consecutivas na liga nacional. Já o Celta de Vigo permanece com 13 pontos, ocupando o 13º lugar, com um balanço de uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos pelo torneio.

As duas equipes voltam suas atenções para as competições europeias no meio de semana. Na terça-feira (24/11), o Real Madrid recebe o PSV pela UEFA Champions League, antes de encarar o Alavés no sábado (28/11) pelo Campeonato Espanhol. O Celta de Vigo joga na quinta-feira (26/11) contra o Bournemouth pela UEFA Europa League, e no domingo (29/11) enfrenta o Villarreal pela liga nacional.