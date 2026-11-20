Após o fim da Data Fifa e o retorno das partidas de clubes na Europa, o técnico José Mourinho falou, nesta sexta-feira, 20, sobre os momentos de Vini Jr. e Endrick após as partidas pela seleção brasileira. Em meio a rumores sobre uma possível saída do atacante ex-Palmeiras, o treinador português se irritou e disse que o “Real Madrid é o mais importante”.

“Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que o Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Quanto aos clubes, aos empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante”, afirmou o treinador em entrevista coletiva antes da partida contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol.

Com a falta de espaço no clube Merengue, a imprensa europeia vem noticiando nas últimas semanas o interesse de outros gigantes do Velho Continente na contratação do jovem atacante. Na Itália, as equipes mais comentadas são Roma e Milan.

Vini no banco?

O treinador português também respondeu perguntas sobre a possível volta de Vinicius Jr. ao time titular, que estava suspenso no Campeonato Espanhol antes da Data Fifa, período em que o Real Madrid alcançou uma sequência de vitórias.

“Titular, no banco, na arquibancada, não importa. É estranho porque há algumas semanas o Vini era o maior problema, e depois que ele marcou com o Brasil, estávamos discutindo se ele jogava ou não, se ele deveria jogar. Acho isso um exagero. O que estou dizendo agora, já disse antes, ele é incrível. Nós o queremos e precisamos dele, estamos ajudando-o, e não há jogadores aqui com privilégios”, disse o treinador.

Publicidade Continua após a publicidade

Durante a suspensão de Vini, o costa-marfinense Yan Diomandé se consolidou no time titular do Real, enquanto a concorrência no ataque madrilenho só cresceu.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google