Após o fim da Data Fifa e o retorno das partidas de clubes na Europa, o técnico José Mourinho falou, nesta sexta-feira, 20, sobre os momentos de Vini Jr. e Endrick após as partidas pela seleção brasileira. Em meio a rumores sobre uma possível saída do atacante ex-Palmeiras, o treinador português se irritou e disse que o “Real Madrid é o mais importante”.
“Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que o Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Quanto aos clubes, aos empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante”, afirmou o treinador em entrevista coletiva antes da partida contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol.
Com a falta de espaço no clube Merengue, a imprensa europeia vem noticiando nas últimas semanas o interesse de outros gigantes do Velho Continente na contratação do jovem atacante. Na Itália, as equipes mais comentadas são Roma e Milan.
Vini no banco?
O treinador português também respondeu perguntas sobre a possível volta de Vinicius Jr. ao time titular, que estava suspenso no Campeonato Espanhol antes da Data Fifa, período em que o Real Madrid alcançou uma sequência de vitórias.
“Titular, no banco, na arquibancada, não importa. É estranho porque há algumas semanas o Vini era o maior problema, e depois que ele marcou com o Brasil, estávamos discutindo se ele jogava ou não, se ele deveria jogar. Acho isso um exagero. O que estou dizendo agora, já disse antes, ele é incrível. Nós o queremos e precisamos dele, estamos ajudando-o, e não há jogadores aqui com privilégios”, disse o treinador.
Durante a suspensão de Vini, o costa-marfinense Yan Diomandé se consolidou no time titular do Real, enquanto a concorrência no ataque madrilenho só cresceu.
“Há 23 ou mais jogadores que vão me obrigar a deixar alguns de fora do elenco, e esse é o tipo de vida que eu quero para o Real Madrid, e é diferente do seu trabalho. Eu não quero onze bons jogadores, eu quero muitos. Agora é inverno e este é o período que nos interessa. O verão acabou e, portanto, tenho pouco a acrescentar às declarações do Vini. Estamos entrando numa fase difícil com três competições, depois vem a Supercopa, é claro que queremos um bom Vinicius e é isso que esperamos”, completou o treinador do Real.
O Real Madrid está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, três pontos atrás do lider Barcelona. Para tentar empatar com a equipe catalã, o clube enfrenta o Celta, neste sábado, 21, às 17h (de Brasília).