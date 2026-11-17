Na manhã desta terça-feira, 17, o Brasil não tomou conhecimento da seleção de Singapura e aplicou uma goleada por 7 a 0 no National Stadium, em Kallang. No último amistoso da Seleção Brasileira em 2026, a equipe comandada à beira do campo pelo auxiliar Francesco Mauri — substituindo o suspenso Carlo Ancelotti — construiu o placar com facilidade, impulsionada por um hat-trick de Vinícius Júnior em apenas 21 minutos.

Início avassalador e show de Vini Júnior

A superioridade técnica brasileira ficou evidente desde o apito inicial. Jogando com uma faixa preta no braço em luto pela morte de Dino Sani, o Brasil abriu o placar aos 9 minutos. Bruno Guimarães achou bela enfiada para Vinícius Júnior, que dominou de costas e bateu cruzado rasteiro. Aos 15, em transição rápida, Endrick rolou de lado para o camisa 7 ampliar. O hat-trick veio logo aos 21: Estêvão recebeu ótima enfiada de Bruno Guimarães e tocou para Vini Júnior marcar o terceiro.

Em ritmo de treino e dominando a partida, a seleção chegou ao quarto gol aos 31 minutos. Endrick buscou jogo na entrada da área, recebeu de Estêvão e fuzilou rasante no cantinho esquerdo do goleiro Izwan Mahbud. Antes do intervalo, aos 42 minutos, Estêvão chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pelo VAR por falta de Vini Júnior no goleiro.

Estreia, bola na trave e placar elástico

Na volta para a segunda etapa, o panorama não mudou. Aos 51 minutos, Bruno Guimarães cobrou falta alçando na área, a defesa cortou parcialmente e Estêvão aproveitou a sobra para fazer 5 a 0 contando com desvio. Pouco depois, aos 54, Rayan recebeu na área e acertou o travessão. Aos 60 minutos, o Brasil promoveu mudanças, incluindo a estreia de Allan Elias na Seleção principal. O impacto foi imediato: aos 65, Allan enfiou a bola para Rayan, que fintou o goleiro e marcou o sexto.

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A goleada foi selada aos 74 minutos com um gol contra. Alisson acionou Allan dentro da área, que tentou o passe para Endrick, mas Suhaimi desviou de carrinho para trás e mandou para o próprio gol.

VAR em ação e números finais

Na reta final, Singapura tentou um gol de honra e chegou a ter um pênalti marcado a seu favor aos 77 minutos, após trombada entre Anuar e Endrick. No entanto, o árbitro iraniano Alireza Faghani foi chamado ao monitor do VAR, revisou o lance e anulou a penalidade.

O Brasil terminou a partida com 22 finalizações contra 10 dos donos da casa, exigindo cinco defesas dos goleiros de Singapura. A equipe asiática recebeu os únicos dois cartões amarelos do jogo. Com o resultado, a Seleção Brasileira encerra seus compromissos no ano, aguardando a próxima data FIFA em março, ainda sem adversários definidos.

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